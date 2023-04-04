Стали известны вероятные нововведения в iPhone в ближайшие пять лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авторитетный аналитик Росс Янг опубликовал дорожную карту с ключевыми изменениями в смартфонах Apple, которые произойдут вплоть до 2027 года, сообщает "Газета.ру".

По его словам, базовый iPhone 15, который презентуют осенью 2023 года, получит вырез Dynamic Island, при этом сохранит экран с IPS-матрицей. В Pro-моделях никаких изменений, связанных с экраном, не ожидается, как и в линейке iPhone 16.

В то же время в 2025 году iPhone 17 Pro могут оснастить подэкранным сканером Face ID. При этом селфи-камеру скрывать не планируют. Она якобы получит отдельный вырез, как у современных Android-смартфонов. Эксперт рассказал, что базовый iPhone 17 предложит LTPO-матрицу, которая будет работать при повышенной частоте в 120 Гц. iPhone 18, который выйдет в 2026 году, не получит никаких изменений.

В 2027 году выйдет iPhone 19 Pro с полностью скрытой под экраном системой Face ID и фронтальной камерой, уточнил Янг. Предполагается, что к тому времени технологии подэкранных сенсоров достигнут того уровня, который Apple сочтет удовлетворительным для использования. Базовая версия iPhone 19 может выйти со скрытым Face ID и селфи-камерой с вырезом.

Ранее аналитики заявили, что iPhone 13 стал самым продаваемым смартфоном в России в 2022 году. Второе по популярности место занял iPhone 13 Pro Max с 2,6%, третье – iPhone 14 Pro Max с 1,7%.

В топ-10 также вышли Samsung Galaxy A13, iPhone 13 Pro, iPhone 12, iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone SE 2022 и Samsung Galaxy A03. Продукция корпорации Apple, таким образом, заняла сразу 8 строчек рейтинга.

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