Аналитики спрогнозировали падение спроса на смартфоны Samsung

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Samsung сможет продать от 230 до 240 миллионов смартфонов в 2023 году, что на 30–40 миллионов устройств меньше, чем было запланировано. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование издания PhoneArena.

Как следует из прогноза, Samsung по-прежнему остается крупнейшим производителем смартфонов в мире и имеет большой отрыв от главного конкурента – Apple. Однако при этом корейская компания стремительно теряет клиентов, уточняется в материале.

В частности, во втором квартале этого года Samsung поставила на рынок 55 миллионов смартфонов. Между тем аналогичные показатели за январь – март и второй квартал 2022 года составили 61,5 и 62,5 миллиона экземпляров соответственно.

Аналитики прогнозируют, что по итогам текущего года южнокорейская компания продаст не более 240 миллионов смартфонов, несмотря на то что годовой план компании подразумевает продажу 270 миллионов единиц. Отмечается, что в 2022 году Samsung продал 260 миллионов копий.

По мнению экспертов, причиной падения интереса к бренду стал умеренный успех линейки Galaxy S23, а также глобальное падение спроса на бюджетные смартфоны и смартфоны среднего класса из серии Galaxy A.

Продажи новых моделей смартфонов Samsung в России начались в феврале этого года. Речь идет о моделях Samsung Galaxy S23, S23+ и 23 Ultra.

Отмечается, что смартфон Samsung Galaxy 23 Ultra получила камеру в 200 мегапикселей, а на Galaxy S23 и 23+ увеличилась емкость аккумуляторов. Один из участников рынка рассказал, что новые смартфоны получили улучшенные характеристики дисплеев, благодаря чему они быстрее реагируют на действия.

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