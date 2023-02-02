Новые Samsung Galaxy S23 могут появиться в РФ до конца февраля

Фото: Агентство "Москва"/Александра Липкина

Смартфоны Samsung Galaxy S23, S23+ и 23 Ultra могут завезти в Россию по параллельному импорту во второй половине месяца. Об этом сообщает газета "Известия".

Модель 23 Ultra получила камеру в 200 мегапикселей, а на Galaxy S23 и 23+ увеличилась емкость аккумуляторов. Один из участников рынка рассказал, что новые смартфоны получили улучшенные характеристики дисплеев, благодаря чему они быстрее реагируют на действия.

При этом в России официальный запуск новой серии не планируется, так как компания прекратила поставки техники в страну еще весной 2022 года. Однако смартфоны и другие устройства ввозят в РФ по параллельному импорту.

Представитель Inventive Retail Group Людмила Семушина выразила надежду, что новые смартфоны Samsung Galaxy S23 появятся в магазинах в 20-х числах февраля. При этом в "МегаФоне" уже открыли предзаказ на гаджеты.

Продакт-менеджер направления "Телеком" Юлия Бахвалова пояснила, что цены на Galaxy S23 в минимальной конфигурации могут начинаться от 68,5 тысячи рублей, а в самой топовой S23 Ultra – доходить до 129,9 тысячи.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что интерес к Galaxy S23 ниже, чем к предыдущей модели, так как много лет смартфоны почти не имеют новшеств, однако цены на них растут. Он также выразил мнение, что менять Galaxy S22 на новую модель нецелесообразно, однако это может быть выгодно держателям более старой модели.

В МТС же, наоборот, считают, что спрос на новые Samsung будет большой, так как гаджетом заинтересуются пользователи, желающие получить топовый смартфон с максимальным количеством функций и одной из лучших камер.

Редактор направлений "Гаджеты" и "ПК" в "Ситилинк Журнале" Михаил Гаглоев выразил мнение, что моделями заинтересуются держатели устройств на Android и те, кто выбирает смартфоны из верхнего ценового сегмента.

"Также модели будут интересны для пользователей iPhone, которые смотрят в сторону перехода на новые смартфоны на Android из-за того, что часть сервисов стала недоступна для использования в России", – отметил Гаглоев.

Ранее в российских сервисах знакомств сообщили о снижении своей выручки на фоне проблем с платежами в магазинах мобильных приложений App Store и Google Play. Вместе с тем число пользователей таких приложений выросла в 2022 году.

Так, на площадке "Мамба" стало на 20% больше пользователей, на сайте "Теамо" – на 30%. На 73% выросла аудитория проекта "VK Знакомства". Однако прирост пользователей не конвертировался в увеличение выручки сервисов знакомств.



Компания Adobe открыла пользователям из РФ доступ к скачиванию программ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!