В The Sims 5 появится поддержка мультиплеерного режима

Фото: ea.com

В следующей части игры The Sims появится поддержка мультиплеерного режима. Об этом сообщает The Verge.

Геймдиректор Грант Родик рассказал, что в The Sims Project Rene будет два режима: мультиплеерный и одиночный. Вместе с тем он пообещал, что это не превратится в ММО. Так, игроки смогут строить дома, редактировать участки и управлять своими семьями в одной сессии.

Разработчики также показали мультиплатформенные возможности игры, которую разрабатывают для ПК и мобильных устройств. При этом отмечается, что игра на смартфоне и компьютере будет отличаться, но в обеих версиях будет одинаковый набор функций.

Ранее сообщалось, что в игре Hogwarts Legacy будет невозможно завести романтические отношения с кем-либо из героев. Главный сценарист игры Мойра Сквайер отметила, что создатели приняли такое решение сознательно. По ее словам, им не удалось органично вплести романтику в повествование.



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