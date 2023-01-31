Россиян предупредили о потенциально опасных ТВ-приставках на Android

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Специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов предупредил о возможном наличии вирусов в ТВ-приставках с маркетплейсов Ozon, Wildberries и Joom. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ранее в январе канадский исследователь информационной безопасности Даниэль Милишич рассказал о появлении на Amazon и AliExpress ТВ-приставок Т95 от неизвестного производителя. На устройствах нашли бэкдор и вирус, позволяющий следить за пользователем.

Эти же приставки доступны и на российских маркетплейсах, поэтому существует вероятность, что и на них установлено вредоносное программное обеспечение.

"Вероятность того, что не повезло одному лишь Милишичу, низкая. Как правило, устройства от неизвестных китайских производителей имеют тот или другой вредоносный функционал", – заявил Михайлов.

Эксперт предупредил, что главную выгоду от мошенничества получает производитель устройств. За счет вирусов их монетизируют после продажи – через показ рекламы, установку майнеров или использование приставок в DDoS-атаках.

Ранее в январе стало известно об утечке данных сервисов компании "Яндекс". В открытый доступ попали фрагменты кода из внутреннего инструмента для хранения кода и работы с ним. В компании уже начали проверку.

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