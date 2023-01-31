15:31Технологии
Россиян предупредили о потенциально опасных ТВ-приставках на Android
Фото: depositphotos/jordache
Специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов предупредил о возможном наличии вирусов в ТВ-приставках с маркетплейсов Ozon, Wildberries и Joom. Об этом сообщает "Газета.ру".
Ранее в январе канадский исследователь информационной безопасности Даниэль Милишич рассказал о появлении на Amazon и AliExpress ТВ-приставок Т95 от неизвестного производителя. На устройствах нашли бэкдор и вирус, позволяющий следить за пользователем.
Эти же приставки доступны и на российских маркетплейсах, поэтому существует вероятность, что и на них установлено вредоносное программное обеспечение.
"Вероятность того, что не повезло одному лишь Милишичу, низкая. Как правило, устройства от неизвестных китайских производителей имеют тот или другой вредоносный функционал", – заявил Михайлов.
Эксперт предупредил, что главную выгоду от мошенничества получает производитель устройств. За счет вирусов их монетизируют после продажи – через показ рекламы, установку майнеров или использование приставок в DDoS-атаках.
Ранее в январе стало известно об утечке данных сервисов компании "Яндекс". В открытый доступ попали фрагменты кода из внутреннего инструмента для хранения кода и работы с ним. В компании уже начали проверку.
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