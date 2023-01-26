"Яндекс" начал внутреннее расследование в связи с утечкой фрагментов исходного кода

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

"Яндекс" проводит внутреннее расследование в связи с утечкой данных сервисов компании, сообщает "Интерфакс".

В пресс-службе компании рассказали, что ее служба безопасности обнаружила в открытом доступе фрагменты кода из внутреннего репозитория, то есть инструмента для хранения кода и работы с ним. Отмечается, что их содержимое отличается от текущей версии репозитория, которая используется в сервисах "Яндекса".

Расследуются причины утечки. При этом в компании заверили, что угрозы для данных пользователей "Яндекса" или работоспособности его сервисов нет.

Ранее сервис "Яндекс Еда" получил статус потерпевшего по делу об утечке данных клиентов. Утекшая в конце февраля прошлого года информация содержала адреса, номера телефонов и имена клиентов "Яндекс Еды", даты и время заказов. При этом логины, пароли и данные банковских карт остались в сохранности.

В компании отметили, что официальное расследование по факту случившегося продолжается. В "Яндекс Еде" пообещали рассказать о результатах по возможности. В ходе атаки стороннего хостинга инфраструктура "Яндекса" не была скомпрометирована.

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