"Яндекс" заявил об отсутствии угрозы пользователям после утечки части кода

Фото: depositphotos/belchonock

Фрагменты исходного кода "Яндекса", которые ранее попали в Сеть, не несут угрозы для данных пользователей и работы площадок. Информацией об этом компания поделилась на своем сайте после первичного анализа инцидента.

"Яндекс" заявил, что утечка стала поводом для организации масштабного аудита всего содержимого репозитория. Благодаря этому обнаружились некоторые нарушения в политике компании. В Сеть попали данные некоторых партнеров организации, например водителей. Выявлено, что их контакты и номера водительских удостоверений перенаправили в другой таксопарк.

После аудита специалисты также заметили случаи некорректной работы логики сервисов. Программа не использовала алгоритмы, что представляет собой нарушение.

"Некоторые части кода содержали слова, которые не влияли на работу сервисов, но сами по себе оскорбительны для людей разных рас и национальностей", – отметили в компании.

Попавшие в Сеть фрагменты кода содержат и тестовые алгоритмы. Чаще всего "Яндекс" использовал их для организации проверок корректности деятельности программ. Компания решила перенести из репозитория всю информацию, которая связана с алгоритмами и настройками. В "Яндексе" подчеркнули, что это поможет обеспечить дополнительную защиту данных.

Кроме того, организация снова начнет работать над формулированием принципов техноэтики. Речь идет об этичности использования достижений в области технологий.

Об утечке данных сервисов компании стало известно 26 января. Служба безопасности компании нашла инструменты для хранения кода в открытом доступе. Уточнялось, что содержимое кода отличается от сегодняшней версии хранилища, который задействуют в сервисах "Яндекса".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!