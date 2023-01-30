Фото: YouTube/Hogwarts Legacy

В игре Hogwarts Legacy будет невозможно завести романтические отношения с кем-либо из героев. Об этом сообщает портал Game Pro со ссылкой на создателей проекта из студии Avalanche Software.

Главный сценарист игры Мойра Сквайер рассказала, что создатели приняли такое решение сознательно. По ее словам, им не удалось органично вплести романтику в повествование.

Кроме того, на это решение повлияло то, что героями игры являются 15-летние подростки, так что разработчики не захотели затрагивать "некоторые темы".

Ранее сообщалось, что игру Hogwarts Legacy переведут на русский язык. Игра будет доступна с русскими субтитрами во всех регионах на персональных компьютерах и Xbox. При этом на PlayStation приобрести игру с русским языком можно будет только в отдельных регионах.



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