Эксперт дал советы по выбору хорошего ноутбука для работы и учебы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Главный редактор "Вильянов.ком" Сергей Вильянов дал советы по выбору хорошего ноутбука для работы и учебы. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам Вильянова, лучше покупать технику там, где можно расплатиться банковской картой.

"Если вам привозят ноутбук курьеры с товарным чеком, написанным от руки, то это создаст определенные трудности, если что-то пойдет не так", – отметил специалист.

Он также отметил, что покупателю необходимо обратить внимание на срок гарантии. Лучше всего брать образец с большим гарантийным сроком – два или три года. Это указывает на благополучие бренда.

"И надо еще смотреть, на каком железе предлагается техника. Сейчас можно купить ноутбуки сразу на четырех поколениях процессоров. И чем новее поколение, тем ноутбук лучше", – пояснил эксперт.

По словам Вильянова, новое поколение быстрее, потребляет не так много энергии и издает меньше шума.

Спикер также заявил, что для покупки игрового компьютера придется потратить порядка 60–70 и более тысяч рублей. Вариант за 40 тысяч лучше не рассматривать, так как только видеокарта для такого рода компьютеров будет стоит около 35 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что специалист компании "Твой сервис" Александр Копычев перечислил, после каких поломок сложнее всего починить ноутбук.

Копычев рассказал, что ноутбук не ремонтируется после серьезного повреждения текстолита, а также проблематично починить устройство при потере оригинальной копии BIOS или прошивки для мультиконтроллера.



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