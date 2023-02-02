Российские сервисы знакомств заявили о проблемах с платежами в App Store и Google Play

Фото: Агентство "Москва"/Дарья Мясина

Представители российских сервисов знакомств рассказали о снижении своей выручки на фоне проблем с платежами в магазинах мобильных приложений App Store и Google Play, сообщает газета "Коммерсант".

Издание провело опрос, который показал, что в 2022 году аудитория приложений для знакомств в России существенно выросла – так, на площадке "Мамба" стало на 20% больше пользователей, на сайте "Теамо" – на 30%. На 73% выросла аудитория проекта "VK Знакомства".

При этом в "VK Знакомствах" не уточнили данные по выручке, отметив, что проблемы с платежами сервис не затронули. Так, за дополнительные опции в нем рассчитываются через "голоса".

Вместе с тем прирост пользователей не конвертировался в увеличение выручки сервисов знакомств.

"Главная причина сокращения выручки – проблемы с платежами. Apple и Google отключили возможность платить картами в приложениях на фоне санкций", – напомнил гендиректор платформы "Мамба" Андрей Бронецкий.

Он также добавил, что сказался и отъезд россиян из страны в связи с проведением частичной мобилизации.

В сервисе Pure сослались на отключение возможности оплачивать услуги сервисов и напомнили, что российские приложения оказались лишены возможности размещать рекламу в App Store и Google Play, а также приобретать рекламу в поисковике Google.

По предварительным оценкам экспертов, в 2023 году положение российских сервисов знакомств вряд ли ухудшится. Более того, они могут нарастить свои финансовые показатели на фоне ухода зарубежных игроков рынка.

В ноябре стало известно, что правительство РФ рассмотрело проекты российских аналогов TikTok, Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организации) и Zoom. Таковыми стали приложения Sunlight Play, Looky и Dion соответственно.



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