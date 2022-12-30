"Яндекс" и Сбер разработают операционную систему для смартфонов – СМИ

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Группа IT-компаний, состоящая из VK, "Яндекса", Сбера и "Ростелекома", планирует заняться разработкой отечественной операционной системы для смартфонов. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве.

Новую систему создадут на базе Android. При этом отечественная разработка будет иметь собственные мобильные сервисы, которые заменят Google Mobile Services, состоящий из Google Play, G-Pay, Google Cloud Messaging, Google Ads и другие системные программы.

По словам источника, пока консорциума формально нет, но компании готовы объединиться для разработки платформы.

При этом разработка новой системы не помешает развитию другой российской операционной системы для мобильных устройств "Аврора ОС", которой занимается "Ростелеком". Дело в том, что последняя предназначена для корпоративного и государственного секторов.

Ранее сообщалось, что разработчик программного обеспечения "МойОфис" планирует создать собственный аналог почтовой системы Microsoft Outlook к концу 2023 года. Отечественная разработка будет базироваться на импортонезависимой платформе "Почта 2.0". На реализацию проекта уйдет порядка 1,1 миллиарда рублей.



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