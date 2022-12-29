Аналог почтовой системы Microsoft Outlook разработают в РФ через год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Разработчик программного обеспечения "МойОфис" планирует создать собственный аналог почтовой системы Microsoft Outlook к концу 2023 года. Об этом сообщает газета "Ведомости".

По информации издания, российская корпоративная почтовая система будет базироваться на импортонезависимой платформе "Почта 2.0". На реализацию проекта уйдет порядка 1,1 миллиарда рублей.

Отмечается, что система будет поддерживать свыше 400 тысяч почтовых ящиков.

Ранее сообщалось, что Microsoft открыла доступ к установке Windows российскими пользователями. Граждане могут установить как последнюю версию ОС – Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты – Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7.

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