Правительство РФ рассмотрело проекты российских аналогов TikTok и Instagram

Фото: depositphotos/tatsianama

Правительство РФ рассмотрело проекты российских аналогов TikTok, Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организации) и Zoom. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов IT-рынка.

В числе предварительно одобренных правительством есть социальная сеть Looky (аналог Instagram и Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организации). Разработчиком приложения является ООО "Мотивационные решения". Затраты на реализацию проекта могут составить 459,7 миллиона рублей.

ООО "ГРИ" представило правительству аналог TikTok под названием Sunlight Play. По данным разработчиков, соцсеть должна стать полезной для молодежи и выполнять функцию поддержания информационного суверенитета при работе с данной группой лиц.

АО "ТКС" представила аналог Microsoft Skype – NEW: TrueConf Enterprise 2.0. Для замены Zoom, Skype, Google Meet, MS teams и Cisco Webex ГК "Иннотех" представила сервис Dion. В него планируют инвестировать 318,7 миллиона рублей.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев сообщил, что возможность разблокировки Instagram и Facebook в РФ пока не обсуждается.

По его словам, данные соцсети созданы и работают против государства и являются информационным оружием.



Представлена пилотная версия приложения "Россграм"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!