Цены на iPhone в России снизились на 10% – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стоимость смартфонов iPhone в крупных российских торговых сетях снизилась в среднем на 6%, на некоторые модели цена упала на 10%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

Так, в конце прошлой недели сеть re:Store снизила стоимость iPhone на 1–5 тысяч рублей в зависимости от модели и объема памяти. К примеру, модель iPhone 14 на 256 гигабайт памяти в американской версии "только с eSIM" подешевела примерно на 5% – до 96 тысяч рублей.

В интернет-магазине МТС цена на одну из модификаций iPhone 14 на 128 гигабайт была снижена почти на 13% – до 78,5 тысячи рублей, а на смартфон с памятью 256 гигабайт – на 7%.

По словам продавцов, снижение цен на эти смартфоны происходит в преддверии выхода новинок Apple а также из-за корректировки закупочных цен и спроса.

Другие источники газеты сообщают об избытке iPhone на российском рынке вследствие падения спроса на подобные смартфоны и отсутствия ограничений на поставки iPhone по параллельному импорту.

Ранее сообщалось, что авторизованные сервисные центры (АСЦ) Apple в России начали закрываться, среди них – АСЦ MacLabs в Москве и отделение B2X в Санкт-Петербурге.

До этого стало известно, что Apple отказалась от российских вольфрама, тантала и золота при производстве техники. Решение, как было указано в отчете компании, было продиктовано американским правительством. Один из металлов – вольфрам – корпорация пока продолжает получать с подмосковного завода "Молирен".