Эксперты рассказали, какие смартфоны проще всего ремонтировать

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Компания ElectronicHub, занимающаяся ремонтом смартфонов, перечислила список моделей наиболее и наименее ремонтопригодных гаджетов. Соответствующий отчет появился на сайте EH.

По версии компании, самыми доступными для ремонта смартфонами стали Moto G7, Samsung Galaxy A40 и Galaxy S22. На ремонт Moto G7 в 50% случаев уходит 25 минут, а Samsung Galaxy A40 и Galaxy S22 можно починить за 32,6 минуты в 42,9% случаев и 48,1 минуты в 33,3% случаев соответственно.

В топ-10 также вошли iPhone 11 Pro Max (63,2 минуты в 30% случаев), iPhone 12 (67,8 минуты в 25% случаев), Poco M3 (35,6 минуты в 20% случаев), OnePlus Nord 2 (44,1 минуты в 20% случаев), iPhone 14 (47,7 минуты в 20% случаев), Poco F3 (51,2 минуты в 20% случаев), iPhone 12 (72,2 минуты в 20% случаев).

Самыми сложными для починки назвали Google Pixel 7, Samsung Galaxy Note 10 и iPhone SE 3-го поколения. В среднем специалисты тратят на их ремонт около часа.

В EH также отметили, что легче всего для самостоятельного ремонта поддаются смартфоны Apple и Asus. При этом устройства бренда Sony лучше чинить у специалистов, рекомендовали эксперты.

Ранее россиян предупредили о взрывоопасности смартфонов. Гаджеты могут загореться из-за механического повреждения или долгого нахождения на солнце. По словам экспертов, это происходит из-за дефектов литий-ионных аккумуляторов.

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