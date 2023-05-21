В Китае запретили продукцию американской компании Micron из-за угрозы кибербезопасности

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В Китае запретили продукцию американской компании по производству чипов Micron Technology из-за угрозы кибербезопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственную канцелярию по киберпространству Китайской Народной Республики.

"Проверка показала, что продукция Micron имеет достаточно серьезные потенциальные проблемы с сетевой безопасностью <…> и оказывает влияние на национальную безопасность КНР", – отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в Китае должны перестать покупать продукцию Micron.

Ранее сообщалось, что в России начали готовить ответные меры в случае блокировок Западом виртуальных SIM-карт – eSIM.

Отмечается, что на территории Научно-исследовательского института радио хотят разместить зону с программно-аппаратным комплексом, к которому операторы будут подключаться для тестирования инфраструктуры в работе eSIM.

