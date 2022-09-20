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Москва 24

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Технологии

09:31

Ввезенные из США iPhone 14 не работают в сетях российских операторов

технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ввезенные из Соединенных Штатов смартфоны iPhone 14 не функционируют в сетях российских операторов связи, сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что новые устройства не обладают слотом под SIM-карту, а работают на базе технологии eSIM. При этом, как отмечается, данная технология есть у операторов РФ, однако по непонятной на данный момент причине гаджеты в России так и не заработали.

Исключением являются только те телефоны, которые подключены к Tele2.

Ожидается, что неполадки будут исправлены в течение нескольких дней, после чего iPhone 14 из США снова будут работать в России.

Ранее сообщалось, что спрос на новый iPhone близок к рекордному. По данным продавцов, за первую неделю предзаказ сделали в 2,5 раза больше покупателей, чем в прошлом году.

Продажи смартфонов iPhone 14 стартовали на российских маркетплейсах вечером 16 сентября. В "Яндекс.Маркете" отмечали, что комиссия за размещение смартфонов в пик спроса составляет для магазинов 0,1% против обычной комиссии в 4%, при этом первая крупная партия iPhone 14 ожидается 20 сентября.

На рынке электроники назвали цены на новый iPhone 14

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