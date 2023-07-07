Эксперт спрогнозировал рост цен на импортный алкоголь в РФ на 10%

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Импортные алкогольные напитки в России могут вырасти в цене на 10% из-за падения рубля. Такое мнение в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" высказал исследователь алкогольных рынков Вадим Дробиз.

По словам аналитика, импортный алкоголь закупали для продажи в России по курсу валюты на уровне 90 рублей.

"При тренде на рост курса, который может продолжиться, увеличение розничных цен в течение месяца может составить 10%", – сказал Дробиз.

Накануне курс евро пробил отметку в 102 рубля за единицу. Доллар в это время оценивался в 93,3 рубля. Показатели выросли в цене до указанных значений впервые с марта 2022 года.

В свою очередь, ведущий аналитик PFL Advisors Илья Мароченков предположил, что рост стоимости валюты вызван бегством капитала. Еще одной причиной произошедшего он назвал изменение объемов реального притока выручки РФ от экспорта.



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