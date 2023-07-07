Cчетная палата РФ рассказала о проблемах с оплатой международных займов

Фото: портал мэра и правителства Москвы/Максим Денисов

В связи со сложной геополитической ситуацией, которая сложилась в 2022 году, единственным источником финансирования госпроектов осталось привлечение займов международных финансовых организаций (МФО), отметила Счетная палата РФ в заключении на исполнение федерального бюджета Минфином РФ.

Как сообщает РБК, ссылаясь на аудиторов, из-за санкций, которые были введены против России, привлечение несвязанных, то есть нецелевых кредитов страной в данный момент почти невозможно, а займы на проекты еще можно было привлечь, но их получение было затруднено.

"В 2022 году фактический объем привлечения средств займов МФО, осуществленного по четырем проектам, составил эквивалент 35,2 миллиона долларов, или 2,79 миллиарда рублей, то есть 3% в долларовом эквиваленте и 3,4% в рублевом эквиваленте от планового показателя", – указано в заключении ведомства.

В Счетной палате добавили, что финансовые средства были привлечены к проектам "Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета-2", "Сохранение и использование культурного наследия в России", "Развитие систем водоснабжения и водоотведения" и "Комплексное развитие территории инфраструктуры малых исторических поселений, 2-й этап".

Отмечается, что в прошлом году, согласно документам, МФО должны были получить финансирование по 9 проектам и несвязных кредитов, сумма которых составляет 83,24 миллиарда рублей.

"По информации Минфина РФ, отклонение фактических показателей привлечения средств займов МФО от запланированных обусловлено текущей геополитической ситуацией, при которой проектная деятельность МФО на территории РФ приостановлена на неопределенный срок", – добавили аудиторы.

Из материалов Счетной палаты следует, что фактическая сумма погашения долгов РФ перед МФО, странами, юридическими лицами и другими в 2022 году составила 16,3 миллиарда рублей – 68% от уровня, запланированного на прошедший год. Большая часть денег была направлена на досрочное погашение 11 займов перед Международным банком реконструкции и развития, ему было направлено порядка 12 миллиардов рублей.

Погашение долгов привело к тому, что в этом году внешний долг по займам МФО уменьшился на 17,9%, составив 91,19 миллиарда рублей, подчеркнули аудиторы.

При этом 98,4% общей суммы задолженности составил долг перед Новым банком развития, а большая часть долгов (72,6%) пришлись на займы в евро, добавили в Счетной палате России.

После стабилизации геополитической ситуации министерство финансов РФ планирует вернуться к подготовке соглашений по новым проектам, среди которых проект Азиатского банка инфраструктурных инвестиций "Программа инфраструктурного развития РФ" и Нового банка развития "Совершенствование метеорологического обеспечения гражданской и экспериментальной авиации в учреждениях Росгидромета", резюмировали в Счетной палате.

Ранее Счетная палата продемонстрировала доклад, в котором раскрыла крупнейших плательщиков дивидендов в федеральный бюджет страны. В прошлом году такие компании перевели порядка 753 миллиардов рублей дивидендов по своим акциям.

Тремя самыми крупными из них стали "Газпром", выплативший в бюджет 463,6 миллиарда рублей, "Роснефтегаз", заплативший 142,8 миллиарда рублей и "Транснефть", выплатившая 59,8 миллиарда рублей.

