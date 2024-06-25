Французская Bonduelle подала заявку на регистрацию нового товарного знака в РФ

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Французская компания Bonduelle, производящая овощные консервы и замороженные овощи, подала 17 июня в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака на русском языке. Это следует из базы данных службы.

Ранее об этом сообщили СМИ. По их данным, у компании уже есть название на русском языке. Бренд был зарегистрирован в РФ в 2023 году и действует до 2031 года. В заявке от 2024 года будет обновлен дизайн.

В 2023 году Bonduelle покинула бизнес-ассоциацию "Русбренд". После этого она перестала платить взносы. При этом в 2022 году гендиректор компании Гийом Деброс сообщал, что компания не собирается уходить с рынка РФ и планирует обеспечивать продовольствием не только россиян, но и жителей других стран.

