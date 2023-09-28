Мишустин выразил надежду, что многие зарубежные инвесторы вернутся в РФ

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Многие зарубежные инвесторы хотели сохранить свои проекты в России, рассчитываем, что прагматизм возобладает и они вернутся, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия с пониманием относится к ситуации, в которой оказались многие зарубежные инвесторы из-за действий собственных властей.

"Кто-то все-таки был вынужден уйти из России. Мы рассчитываем, что прагматизм возобладает и они вернутся", – сказал премьер, отметив при этом, что свято место пусто не бывает и те, кто покинул рынок, тем самым освободил нишу для других игроков и поставщиков.

Он также добавил, что более решительные инвесторы сейчас расширили свои проекты или запустили новые, поскольку спрос на качественные товары и услуги только растет.

Мишустин также рассказал, что восстановление экономической активности идет темпами выше прогнозируемых. По данным Минэкономразвития, рост ВВП по итогам года может превысить 2,5%.

По словам главы кабмина, такая динамика стала возможной благодаря реализации поручений президента, гибким и оперативным действиям правительства в координации с Банком России.

Ранее сообщалось, российские власти ожидают, что экономика РФ в 2024–2026 годах будет расти в быстрых темпах, около 2,2–2,3% годовых.

Правительство при составлении бюджета на ближайшие трехлетие опиралось на базовый прогноз развития страны. Этот прогноз рассчитывает на ежегодный рост экономики свыше 2%.

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