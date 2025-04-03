Группа Linkin Park подала в Роспатент заявку на товарный знак

Фото: ТАСС/АР/Jordan Strauss

Музыкальная группа Linkin Park подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака с новым логотипом коллектива. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы.

В материале уточнили, что товарный знак позволит осуществлять группе продажу музыкальных произведений, одежды и проведение концертов.

Ранее заявки на регистрацию товарных знаков поступили в Роспатент от японского автопроизводителя Toyota. Речь шла о некоторых моделях автомобилей: Yaris, Alphard, Camry, Prius, Celica, Venza, Starlet и так далее.

По данным СМИ, знак регистрируется согласно международной классификации товаров и услуг, куда входят автомобили, фургоны, внедорожники, грузовики, автобусы, электрокары, детали и комплектующие.

