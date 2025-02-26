Лева из "Би-2" пожаловалася пранкерам на бедственное положение группы

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков (Егор Бортник признан иноагентом в РФ)

Солист группы "Би-2" Лева (настоящее имя Егор Бортник, включен в реестр иноагентов), уехавший из России после начала СВО, рассказал с пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров) о тяжелом финансовом положении коллектива. Разговор с музыкантом опубликован в телеграм-канале пранкеров.

Вован и Лексус беседовали с Левой от имени щедрого олигарха из Швейцарии. Солист "Би-2" в ходе разговора признался, что коллективу катастрофически не хватает денег. По словам артиста, после отъезда из России он лишился почти всех своих доходов. В связи с этим музыкант попросил проспонсировать съемки видеоряда на одну из песен "Би-2".

"Я потерял сразу где-то около 5 миллионов долларов, потому что они вложены были в дело в наше. Когда отменились все концерты, естественно, я потерял все. И чтобы группу спасти, я просто держался до какого-то момента", – сказал Лева.

Как заявил солист коллектива, его якобы преследовала ФСБ и пытались выкрасть из Таиланда. Помогли артисту Михаил Ходорковский и Максим Кац (оба включены в реестр иноагентов), а также Александр Гудков, отметил Бортник.

Музыкант считает, что если бы группа "Би-2" не переехала в Россию, то уже давно бы стала популярной на Западе. Вместе с тем Лева подчеркнул, что никогда не считал родной какую-либо страну.

"Я с 19 лет живу на чужбине. Мне как бы все равно, у меня понятия "родина" – это такое все. <...> Я не верю во все это", – признался артист.

После начала спецоперации музыканты группы "Би-2" отказались выступать на концерте в Омске на фоне российского флага с надписью "За президента". Они завесили баннер черным полотном.

В свою очередь, движение "Зов народа" обратилось в Генпрокуратуру России с призывом проверить солиста группы "Би-2" после его заявлений о финансировании ВСУ. О том, что Бортник помогает украинским боевикам, исполнитель признался в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом. Он рассказал, что отправляет ВСУ ежемесячно 5 тысяч евро через фонд.