Суд считает, что Макаревич ведет политическую деятельность в интересах Украины

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС (Андрей Макаревич признан в РФ иноагентом)

Музыкант Андрей Макаревич (признан иноагентом) попал под влияние Украины и осуществляет политическую деятельность в ее интересах, а одной из причин наделения его статусом иноагента стали слова о якобы причастности армии России к военным преступлениям. Об этом говорится в документе Замоскворецкого суда, передает РИА Новости.

"Макаревич А. В. признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, поскольку осуществлял политическую деятельность. В графе "Сведения об иностранных источниках" указано "Украина", – следует из документа.

Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ подтвердило, что Макаревич занимается политической деятельностью в интересах иностранного источника, что проявляется в его интервью для СМИ-иноагентов, которые он распространяет в своих соцсетях.

Кроме того, согласно решению суда, одной из причин наделения Макаревича статусом иноагента стали его заявления о якобы причастности армии России и руководства страны к военным преступлениям.

Сам же Макаревич, как следует из документов суда, считает, что решение включить его в реестр иноагентов унижает его достоинство и является дискриминацией.

Ранее стало известно, что Макаревича могут привлечь по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах". Певцу грозит два года лишения свободы.