Генпрокуратуру призвали проверить Леву из "Би-2" из-за финансирования ВСУ

Фото: ТАСС/ Вячеслав Прокофьев (Егор Бортник признан иноагентом в РФ)

Движение "Зов народа" обратилось в Генпрокуратуру РФ с призывом проверить солиста группы "Би-2" Леву (настоящее имя Егор Бортник, включен в реестр иноагентов) после его заявлений о финансировании ВСУ. Об этом пишет RT.

В случае подтверждения данного факта общественники просят возбудить против артиста уголовное дело и рассмотреть вопрос объявления его в международный розыск.

О том, что Бортник помогает украинским боевикам, исполнитель признался в беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), передает РИА Новости.

Музыкант рассказал, что отправляет ВСУ ежемесячно 5 тысяч евро через фонд. При этом вся сумма перечислений уже превысила 100 тысяч евро.

"Я купил две скорые помощи, один автобус большой. <...> Я спонсирую гуманитарную помощь", – сказал исполнитель.

Также он признался, что хотел купить партию реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS для украинской армии. Однако воплотить в реальность замысел исполнителю пока не удалось из-за нехватки средств.

"Но помогаю, как могу. Я тебе скажу, что отрываю практически от сердца, потому что особенно последние два года мы не зарабатывали, при этом я помогал постоянно Украине", – добавил певец.

Помимо этого, солист сделал неожиданное заявление о том, что спасает людей из России. По его словам, он оплачивает их размещение в Европе и помогает получать визы. Также Бортник признался, что ни на что не променяет израильский паспорт, в ближайшие 10 лет артист не собирается возвращаться в Россию.

"Никто не захочет связываться со мной, потому что у меня… Израиль за мной стоит такой", – подчеркнул артист.

Более того, он назвал осознанным решение покинуть РФ, но добавил, что не сделал этого сразу, чтобы закрыть все дела.

"Я выдержал паузу, потому что мне надо было там чисто из шкурных интересов досидеть, для того чтобы закрыть фирму", – пояснил музыкант.

В конце разговора с пранкерами Бортник дал прогноз относительно будущего России, заявив, что ничего хорошего сказать не может.

После начала спецоперации музыканты группы отказались выступать на концерте в Омске на фоне российского флага с надписью "За президента". Они завесили баннер черным полотном.

Минюст РФ внес Бортника в реестр иноагентов в мае 2023 года. Причиной стали его негативные высказывания в отношении России, ее граждан и органов государственной власти. В том же месяце он заявил, что не вернется в страну из-за того, что россияне "перечеркнули все свои достижения". Соответствующее заявление вызвало критику со стороны фанатов группы.