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05 сентября, 18:00

Политика

Пранкеры Вован и Лексус разыграли экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона

Пранкеры Вован и Лексус разыграли экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона

Пранкеры Вован и Лексус разыграли экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона

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Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали видео, на котором они разговаривают с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В ходе диалога политик много высказывался о конфликте с Украиной.

Пранкеры представились Жаком Аттали, которого многие считают французским идеологом "оранжевых революций", а также покровителем президента Эммануэля Макрона. Экс-премьер поверил и поделился своими мыслями касаемо украинского конфликта.

Что рассказал Борис Джонсон российским пранкерам? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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