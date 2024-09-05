05 сентября, 18:00Политика
Пранкеры Вован и Лексус разыграли экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали видео, на котором они разговаривают с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В ходе диалога политик много высказывался о конфликте с Украиной.
Пранкеры представились Жаком Аттали, которого многие считают французским идеологом "оранжевых революций", а также покровителем президента Эммануэля Макрона. Экс-премьер поверил и поделился своими мыслями касаемо украинского конфликта.
Что рассказал Борис Джонсон российским пранкерам? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.