Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля, 14:30

Общество

Пранкеры Вован и Лексус рассказали о новом течении – "пранк-журналистика"

Пранкеры Вован и Лексус рассказали о новом течении – "пранк-журналистика"

Врач-эндокринолог заявила, что ожирение может привести к сахарному диабету

Новости регионов: короткое замыкание спровоцировало пожар на Кубани

Новости часа: уже 27 домов введены в эксплуатацию по реновации на юге Москвы

"Атмосфера": 21 градус ожидается в Москве вечером 9 июля

Новости часа: предприниматели могут получить образовательную поддержку от города

В День семьи, любви и верности в столице поженились 400 пар

Москвичи могут подобрать себе новое дело в центре "Профессии будущего"

30-градусная жара сохранится в Москве до конца недели

"Утро": 30 градусов ожидается в Москве 9 июля

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали о новом течении – "пранк-журналистика". А также о том, почему они считают его исключительно российским ноу-хау.

По их словам, это движение родилось из юмористической штуки. Пранкеры уточнили, что данный термин развили и характеризовали именно они, и добавили, что в мире больше нигде нет такого феномена.

Большое интервью с пранкерами Вованом и Лексусом выйдет во вторник, 9 июля, в 18:30 в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика