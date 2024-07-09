Пранкеры Вован и Лексус рассказали о новом течении – "пранк-журналистика"

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали о новом течении – "пранк-журналистика". А также о том, почему они считают его исключительно российским ноу-хау.

По их словам, это движение родилось из юмористической штуки. Пранкеры уточнили, что данный термин развили и характеризовали именно они, и добавили, что в мире больше нигде нет такого феномена.

Большое интервью с пранкерами Вованом и Лексусом выйдет во вторник, 9 июля, в 18:30 в эфире телеканала Москва 24.