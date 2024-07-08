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08 июля, 14:45

Общество

Почти 90 пар проекта "Московское долголетие" отметят золотую свадьбу в этом году

Почти 90 пар проекта "Московское долголетие" отметят золотую свадьбу в этом году

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В текущем году 87 пар проекта "Московское долголетие" отметят золотую свадьбу, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Им уже вручили подарки и благодарственные письма за вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей.

Проект положительно влияет не только на здоровье москвичей старшего возраста, но и укрепляет союзы, отметила вице-мэр. Кроме того, за шесть лет существования "Московского долголетия" в нем образовалось более 30 новых семейных пар, которые теперь вместе посещают занятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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