Сервис Russpass представил маршруты выходного дня в Москве

В туристическом сервисе Russpass появились короткие маршруты выходного дня. Они предлагают различные варианты прогулок для семей с детьми, школьников, верующих или любителей старой Москвы.

Например, горожане и гости столицы могут воспользоваться маршрутами "Свидание с Москвой, прогулка по тихим улицам столицы", "Тарзанка, скейты и люди" или "Пончики, Гагарин, советское детство". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.