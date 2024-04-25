Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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25 апреля, 13:00

Туризм

Сервис Russpass представил маршруты выходного дня в Москве

Сервис Russpass представил маршруты выходного дня в Москве

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В туристическом сервисе Russpass появились короткие маршруты выходного дня. Они предлагают различные варианты прогулок для семей с детьми, школьников, верующих или любителей старой Москвы.

Например, горожане и гости столицы могут воспользоваться маршрутами "Свидание с Москвой, прогулка по тихим улицам столицы", "Тарзанка, скейты и люди" или "Пончики, Гагарин, советское детство". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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