Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В День семьи, любви и верности, 8 июля, Сергей Собянин рассказал, как город помогает московским семьям. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

Власти Москвы создают в городе все возможности для комфортной жизни семей, постоянно совершенствуя адресный подход к мерам социальной поддержки.

Мэр отметил, что в столице был введен новый стандарт акушерско-гинекологической помощи, построены семейные центры для помощи родителям и детям в разных жизненных ситуациях, многофункциональные школы, реабилитационные и реабилитационно-образовательные центры, а также служба ранней помощи.

Кроме того, в Москве работают цифровые помощники в обучении и более 130 тысяч секций и кружков для развития талантов. Для старшего поколения функционирует уникальный проект "Московское долголетие". Также в городе организован единый центр поддержки участников СВО и членов их семей.

"Будем и дальше делать все для того, чтобы счастливых и крепких семей в столице было как можно больше", – заключил Собянин.

В Москве действуют комплексные меры поддержки, охватывающие все поколения. Горожане могут рассчитывать на помощь при рождении ребенка, поиске работы после декрета и в других случаях.

По словам детского омбудсмена в Москве Ольги Ярославской, времена могут меняться, но значение семьи останется неизменным. Это значит, указала она, что в столице и других субъектах страны будут усовершенствованы меры соцподдержки.