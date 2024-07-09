Синоптик Ильин: погода в Москве будет определяться антициклоном до конца недели

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Погода в Москве до конца рабочей недели будет определяться влиянием антициклона. При этом осадков в городе не прогнозируется до наступления выходных, рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с RT.

По словам специалиста, во вторник, 9 июля, в столичном регионе может местами пройти кратковременный дождь. Он уточнил, что такая вероятность существует в северо-западных и западных районах Московской области. При этом до самой столицы дождевые облака не дойдут.

Эксперт также отметил, что температура воздуха в этот день в Москве будет близка к 29–31 градусу. На территории области она будет находиться в диапазоне от 27 до 32 градусов. В среду, четверг и пятницу – 10, 11 и 12 июля – воздух будет прогреваться до 25–30 градусов.

Кроме того, Ильин рассказал, что 9 июля в городе будет дуть южный ветер, который в среду и четверг сменится на северный, северо-восточный. Сила его порывов при этом составит 5–10 метров в секунду.

В пятницу, по словам синоптика, ветер окажется слабым, а его направления будут меняться. Эксперт объяснил это тем, что столичный регион в этот день будет находиться в центре области высокого давления.

"В субботу, 13 июля, появляется вероятность кратковременных дождей. По области местами отдельные очаги кучево-дождевых облаков с небольшим кратковременным дождем. В воскресенье, 14 июля, вероятность дождей растет. Уже в самой Москве пройдут кратковременные дожди, температура понижаться не будет", – добавил синоптик.

В связи с жарой москвичей попросили избегать длительного нахождения на улице и позаботиться о домашних животных. Городские службы непрерывно ведут мониторинг улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

