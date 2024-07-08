Раздача питьевой воды вновь началась в городском транспорте Москвы из-за жары

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Пассажиры городского транспорта Москвы вновь могут получить бесплатную воду из-за жары, рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказала, что предстоящие дни в столице будут жаркими, поэтому городские власти заботятся о комфорте пассажиров и продолжают предлагать воду горожанам.

Бесплатная вода пассажирам раздается на станциях метро "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино", а также на автовокзалах Центральный, Саларьево, Красногвардейский, Южные ворота и Северные ворота. Кроме того, воду можно будет получить с 14 до 17 часов на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском, а также на Ленинградском вокзалах. Ее раздадут на станциях Подольск, Тушинская, Площадь трех вокзалов, Выхино, Мытищи, Ховрино, Сходня, Химки и Зеленоград-Крюково.

"Бутылки с водой также могут взять пассажиры "Аэроэкспресса" в экспресс-автобусах. Кроме того, бутилированную воду раздают на всех причалах регулярного речного электротранспорта", – уточнили в ведомстве.

Ранее комплекс городского хозяйства призвал жителей Москвы воздержаться от длительного пребывания на улице из-за жары. Также москвичей просят позаботиться о домашних питомцах. В комплексе добавили, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.