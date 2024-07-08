Максимальная температура 8 июля в Москве составит 30 градусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей столицы призвали воздержаться от длительного пребывания на улице из-за жары. Предупреждение выпустило городское хозяйство Москвы.

Также москвичей просят позаботиться о домашних питомцах. В ведомстве подчеркнули, что столбики термометров уже показывают 28 градусов тепла, максимальная же температура воздуха в городе составит 30 градусов.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.

В связи с жарой в понедельник и вторник, 8 и 9 июля, представители столичного управления МЧС РФ рекомендовали надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени. В ведомстве также призвали горожан соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

Первая неделя июля в Москве оказалась на 5 градусов выше нормы. Среднесуточная температура на ВДНХ установилась на отметке в 24,4 градуса. На текущей неделе в городе будет преимущественно солнечная и сухая погода, но в воскресенье, 14-го числа, пройдут залповые ливни высокой интенсивности.

