В Москве снова прогнозируется 30-градусная жара

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Москвичей призвали избегать длительного нахождения на улице в жару и позаботиться о домашних животных. Об этом говорится в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

По прогнозам синоптиков, воздух в столице 9 июля прогреется до 28–30 градусов жары. Городские службы в связи с этим непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

В свою очередь, МЧС рекомендует носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором и пить много воды.

Во избежание теплового удара рекомендуется меньше времени пребывать под открытым солнцем. При недомогании следует выпить воды и отойти в тень. Также в жаркие дни нельзя пользоваться открытым огнем, поскольку это может привести к пожару.

Несмотря на жару, во второй половине дня в Москве местами могут пройти кратковременные дожди и грозы. Как в разговоре с ТАСС сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, погоду в столице в течение дня будет формировать холодный атмосферный фронт, который во второй половине дня пересечет регион с северо-запада на юго-восток.

При этом на фоне повышенного атмосферного давления фронт будет малоактивным, и проявления непогоды будут носить небольшой, локальный и кратковременный характер. Ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Вечером он будет порывистым.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в течение недели, с 8 по 14 июля, в Москве прогнозируется температура, близкая к 30 градусам, а к выходным, 13 и 14 июля, столбики термометров могут подняться до 33 градусов.

До этого комплекс городского хозяйства призвал жителей Москвы воздержаться от длительного пребывания на улице из-за жары.

