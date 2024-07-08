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08 июля, 20:00

Общество

Почетные супружеские пары северо-востока Москвы поздравили с Днем семьи, любви и верности

Почетные супружеские пары северо-востока Москвы поздравили с Днем семьи, любви и верности

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Почетные супружеские пары северо-востока Москвы, которые прожили вместе больше 50 лет, поздравили с Днем семьи, любви и верности и вручили подарок. Так, новую газовую плиту получила семья Хархардиных. В браке они живут уже почти 60 лет. Они познакомились в 1965 году, а расписались в 1966-м.

Также в Мосгазе поздравили и своих сотрудников, которые уже более 40 лет в браке. Например, за это время супруги Шляхтины образовали профессиональную семейную династию. Они уже много лет трудятся на предприятий, внося свой вклад в комфорт и безопасность газовой службы Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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