Почетные супружеские пары северо-востока Москвы поздравили с Днем семьи, любви и верности

Почетные супружеские пары северо-востока Москвы, которые прожили вместе больше 50 лет, поздравили с Днем семьи, любви и верности и вручили подарок. Так, новую газовую плиту получила семья Хархардиных. В браке они живут уже почти 60 лет. Они познакомились в 1965 году, а расписались в 1966-м.

Также в Мосгазе поздравили и своих сотрудников, которые уже более 40 лет в браке. Например, за это время супруги Шляхтины образовали профессиональную семейную династию. Они уже много лет трудятся на предприятий, внося свой вклад в комфорт и безопасность газовой службы Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.