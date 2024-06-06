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06 июня, 11:30

Общество

Количество бюджетных мест в московских колледжах увеличили в 1,5 раза в 2024 году

Количество бюджетных мест в московских колледжах увеличили в 1,5 раза в 2024 году

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Количество бюджетных мест в московских колледжах в 2024 году увеличили в полтора раза. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В четверг, 6 июня, она выступила на Петербургском международном экономическом форуме. В своем речи Ракова отметила, что родители уже понимают, что высшее образование не дает гарантии успешности. Более быстрый вход в профессию и получение специальности позволяют легче строить карьеру, отметила она.

Также Ракова сказала, что Москва и Сингапур являются мировыми лидерами по качеству общего образования. Так, 65% сингапурских школьников выбирают развитие карьеры через первоначальное получение профессии. В Москве этот показатель находится на уровне 40%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ПМЭФ-2024
образованиеобществовидеоЕвгения Мирошкина
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