Москвичам рассказали о главных новостях 4 июня

Неизвестный открыл стрельбу из пневматики на северо-востоке Москвы. Инцидент произошел в Бибиреве. По словам очевидцев, стреляли из окна дома по общественному транспорту. Как рассказали в Дептрансе, пострадавших среди пассажиров нет. Все, кто ехал на этом рейсе, в безопасности. Незначительные повреждения получили окна электробуса.

Еще около 700 улиц планируют благоустроить в столице. В результате появятся новые места для отдыха, современные остановки общественного транспорта, удобные подходы и подъезды к жилым домам.

В Подмосковье задержали главу "Империи сильнейших ведьм" Елену Суликову, которая больше известна своим поклонникам как Алена Полынь. В ее доме прошли обыски. Женщину подозревают в экстремизме, мошенничестве, а также оскорблении чувств верующих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

