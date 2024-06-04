Участок БКЛ закроют с 22 июня

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04 июня, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях 4 июня

Москвичам рассказали о главных новостях 4 июня

Новости регионов: четыре человека погибли в ДТП под Челябинском

Эксперт прокомментировал информацию о задержании блогера Алены Полынь

Неизвестный открыл стрельбу на северо-востоке Москвы

Главу "Империи сильнейших ведьм" Суликову задержали в Подмосковье

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Неизвестный открыл стрельбу из пневматики на северо-востоке Москвы. Инцидент произошел в Бибиреве. По словам очевидцев, стреляли из окна дома по общественному транспорту. Как рассказали в Дептрансе, пострадавших среди пассажиров нет. Все, кто ехал на этом рейсе, в безопасности. Незначительные повреждения получили окна электробуса.

Еще около 700 улиц планируют благоустроить в столице. В результате появятся новые места для отдыха, современные остановки общественного транспорта, удобные подходы и подъезды к жилым домам.

В Подмосковье задержали главу "Империи сильнейших ведьм" Елену Суликову, которая больше известна своим поклонникам как Алена Полынь. В ее доме прошли обыски. Женщину подозревают в экстремизме, мошенничестве, а также оскорблении чувств верующих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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