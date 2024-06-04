"Мой район": сервис "По пути". ТиНАО

В ТиНАО набирает популярность сервис "По пути" – это автобусы, которые приезжают по персональному вызову пассажира. Достаточно выбрать в мобильном приложении Мосгортранса ближайшую остановку, указать желаемое время посадки и пункт назначения в зоне действия сервиса.

Проезд обойдется в 61 рубль, тогда как раньше поездка до поликлиники или ближайшей станции метро была возможна только на такси и стоила более тысячи рублей. На комфортных автобусах, оборудованных кондиционерами, телевизорами и розетками для зарядки телефонов, москвичи совершили уже более полутора миллионов поездок.

Подробнее – в программе "Мой район".

