Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

В Москве появится порядка 1,4 тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По программе создания мест приложения труда построят детский сад на 175 мест в районе Метрогородок, сервисный комплекс в районе Внуково на Боровском шоссе и сервисный центр в районе Солнцево рядом со станцией Солнечная МЦД-4. Планы строительства уже одобрены. Проекты будут реализованы благодаря частным инвестициям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

