"Мой район": проект "Город идей"

Московская платформа "Город идей", на которой жители столицы делятся мнениями о том, как сделать жизнь в мегаполисе комфортнее, объединила уже свыше 490 тысяч человек. Технология краудсорсинга, которая лежит в основе этой платформы, – коллективное творчество, которое работает на общее благо.

Москвичи могут предложить идеи по улучшению работы разных сфер: от образования до культуры. Благодаря участникам платформы в столице появились новые маршруты общественного транспорта, на станциях Московских центральных диаметров зазвучала музыка, в музеях заработал бесплатный Wi-Fi, в поликлиниках установили инфоматы, внедрили новые стандарты обслуживания и мобильное приложение "ЕМИАС", расширили тротуары для посадки деревьев и многое другое.

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