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02 июня, 15:30

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​Новый спортивный комплекс "Баланс" открылся в районе Бибирево

​Новый спортивный комплекс "Баланс" открылся в районе Бибирево

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​Новый спортивный комплекс "Баланс" открылся в районе Бибирево на северо-востоке Москвы. Его построили по просьбам жителей, которым не хватало бассейна в шаговой доступности.

Теперь в современном здании появились просторный 25-метровый бассейн на восемь дорожек, небольшой детский бассейн и тренажерный зал. Ежедневно бассейн смогут посещать более тысячи человек. В спорткомплексе будут проводить занятия по плаванию, фитнесу и общефизической подготовке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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