На городских пляжах Москвы в выходные будут проходить бесплатные тренировки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 1 июня по 1 сентября на городских пляжах будут проводить тренировки в рамках проекта "Лето. Пляж. Московский спорт" столичного департамента спорта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Занятия стретчингом, зумбой, функциональным тренингом, барре и пляжным волейболом организуют на пляже "Левобережный", Белое озеро, в зоне отдыха "Тропарево", на Мещерском пляже, в вейк-парк в районе Строгино и на территории Большого городского пруда в Савелках. Тренироваться смогут как новички, так и профессионалы.

"На площадках пройдут не только занятия по различным дисциплинам, там же можно будет сыграть в пляжный теннис и тетербол, выбрать фрисби или присоединиться к мини-турнирам по пляжному волейболу. Диджей, который будет играть летние сеты, добавит позитива и ярких эмоций", – говорится в сообщении.

Ознакомиться с подробной программой занятий можно на сайте. Вход на все тренировки свободный.

С 4 по 10 июня в Москве пройдет Неделя легкой атлетики. Серию стартов организует столичный департамент спорта совместно с Всероссийской федерацией легкой атлетики. В рамках Недели легкой атлетики выступят более 200 спортсменов из разных регионов РФ и других стран.

