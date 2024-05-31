На Гольяновском пруду в рамках "Рыбной недели" пройдут соревнования по сап-поло

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

В рамках гастрономического фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя" на Гольяновском пруду пройдут соревнования по рыбной ловле и сап-поло, выступления артистов на сцене, кулинарные, творческие и спортивные мастер-классы. Об этом сообщает департамент торговли и услуг Москвы, передает портал mos.ru.

В выходные, 1 и 2 июня, на Гольяновском пруду состоятся показательные соревнования по сап-поло. В каждом матче будут состязаться две команды, включающие по четыре игрока. Спортсмены будут стоять на сапах – специальных досках для передвижения по воде, и стараться забить мяч веслом.

По правилам игры мяч нельзя держать в руках, фиксировать между ног или закреплять на сапе. Также игрокам запрещено садиться, толкаться, драться веслами и смещать ворота. Все броски, пасы и передачи можно делать только с помощью весла, которым также необходимо забить мяч в ворота противника.

Каждая игра состоит из двух таймов продолжительностью меньше 20 минут. Игровое поле имеет размеры 20 на 25 метров. В ходе турнира пройдет отборочный этап, а потом – финал. Отборочные игры по сап-поло начнутся 1 июня в 12:00, в это же время следующего дня стартует полуфинал. Решающий матч, который выявит победителей соревнований, пройдет в 14:30. Выигравшие состязания игроки поделят между собой призовой фонд в размере 200 тысяч рублей.

Кроме того, в перерывах между соревнованиями подготовлены мастер-классы. В субботу, 1 июня, в 14:00 опытные спортсмены расскажут секреты ведения мяча, в 17:00 пройдет урок по основам гребли, а 2 июня в 16:00 гостей ждут на игровые занятия.

В материале говорится, что акватория Гольяновского пруда неслучайно выбрана в качестве площадки для проведения состязаний по сап-поло. Около трех лет назад там завершилось благоустройство, в рамках которого специалисты привели в порядок береговую полосу, а также очистили поверхность водоема от растительности. Сотрудники столичного комплекса городского хозяйства наполнили пруд до отметки 150 метров над уровнем моря, и теперь общая площадь водоема составляет 8,6 гектара.

Ранее сообщалось, что в Москве завершился заплыв на сапбордах, который проходил в рамках фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя". Первое место занял спортсмен Иван Ширшев. В качестве приза он получит один миллион рублей.