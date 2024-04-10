Специалисты столицы отремонтировали более 20 домов с библиотеками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты провели капитальный ремонт более 20 домов, в которых расположены библиотеки. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В столичную программу капремонта жилого фонда вошел известный дом 6 на улице Довженко, имеющий круглую форму. Здесь расположена библиотека 217. 155-метровый дом-кольцо построили в 1976 году, в нем находится 26 подъездов и 936 квартир. Здесь был отремонтирован фасад, а также заменены некоторые внутренние инженерные системы.

"Для восстановления зданий такого типа, отделанных мелкоразмерной плиткой, в столице применяют полимерцементные смеси на армирующих сетках", – уточнили в пресс-службе.

В результате специалисты окрасили внутренний фасад жилого дома в белый цвет, а внешний – в желтый.

Аналогичные работы по восстановлению облика прошли и в доме 14 на Аргуновской улице в СВАО. 12-этажное здание построили в 1972 году, а внутри расположили библиотеку 67. Для типового здания был разработан индивидуальный проект, в котором учли все архитектурные характеристики, включая трапециевидные лоджии.

Специалисты починили и фасад дома 14 на улице Новаторов 1972 года постройки, где находится библиотека 172. Здание окрасили в патиново-зеленый цвет, а также обновили балконы и лоджии.

Ранее стало известно, что в Москве восстановили 13 жилых домов, связанных с советской авиацией. В перечень вошли не только известные здания авиаторов, но и менее известные сооружения. По данным заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, городские службы продолжают промывать фасады столичных домов после зимы.