Собянин рассказал об истории одной из крупнейших детских библиотек Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичная библиотека "Гайдаровка" является одной из крупнейших детских читален в городе. Сергей Собянин рассказал, что учреждение работает уже 90 лет.

"Ее история началась в марте 1934 года, тогда была открыта Центральная городская детская библиотека с методическими функциями. А еще через 31 год ее назвали в честь детского писателя Аркадия Гайдара. Сегодня у библиотеки два отдела: на Ростовской набережной и 3-й Фрунзенской улице", – уточнил он в телеграм-канале.

Библиотека хранит свыше 200 тысяч экземпляров различных книг и журналов, отметил мэр. По его словам, около 70 тысяч посетителей насчитывается ежегодно.

Собянин подчеркнул, что на базе учреждения также проходят мастер-классы, игры, квесты, спектакли и встречи с писателями. Кроме того, в библиотеке проводится конкурс "Вдумчивый читатель", реализуется Московская программа летнего чтения и проект "Библиосумерки", рассказал мэр.

Градоначальник напомнил, что недавно здесь обновили литературную гостиную, залы творчества и информационных ресурсов. В учреждение привезли новую мебель и технику, оборудовали автограф-пространство.

На сегодняшний день в Москве функционируют 440 библиотек, которые в среднем посещают порядка 12 миллионов человек в год, резюмировал Собянин.

Ранее мэр сообщил о новых возможностях, которые появились у столичных библиотекарей благодаря цифровизации. По его словам, в библиотеках удалось заметно сократить время на выдачу и возврат литературы.

Кроме того, через сервиса "Библиотеки Москвы" читатели могут забронировать нужную книгу, отложить возврат или ознакомиться с персональной подборкой произведений от нейросети.

