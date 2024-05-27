Ракова поздравила врачей 1-й психиатрической больницы с 130-летием учреждения

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Крупнейшая в России психиатрическая клиническая больница № 1 имени Н. А. Алексеева отмечает 130-летний юбилей. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"От лица правительства Москвы я хочу поблагодарить каждого из более чем трех тысяч сотрудников за упорный труд, верность традициям и вклад в развитие отрасли и поздравить с юбилеем", – цитируют Ракову на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра, с момента открытия медучреждения там реализовали самые передовые подходы в организации психиатрической помощи, а также сформировали наиболее комфортные условия и обстановку для лечения. Сегодня больница имени Н. А. Алексеева является одним из ведущих центров психиатрической помощи в стране, подчеркнула Ракова.

За прошедшие годы более чем в десяти корпусах больницы отремонтировали лечебные отделения, медицинские и вспомогательные службы. Все работы проводят в соответствии с современными стандартами московского здравоохранения. Специалисты также стараются максимально сохранить исторический облик строений, являющихся объектами культурного наследия.

Недавно в историческом здании после ремонта открыли клинико-диагностическое отделение. Пациентов стационара там обследуют по общемедицинским профилям. Отделение оснащено магнитно-резонансным томографом, эндоскопическим и офтальмологическим оборудованием, аппаратами УЗИ и другой современной медтехникой.

Более того, в больнице внедряют инновационные методики лечения, реализуют уникальные проекты, которые обеспечивают качественную комплексную психиатрическую помощь для разных категорий пациентов. Так, в клинике памяти пожилые люди с когнитивными расстройствами получают лечение, направленное на восстановление умственных навыков, социальную адаптацию и повышение качества жизни.

С 2017 года работает клиника первого психотического эпизода. Ее основная задача заключается в оказании эффективной и своевременной помощи молодым пациентам, заболевшим впервые. Специалисты стараются как можно быстрее вернуть их в социум, а также предупредить повторное обострение.

Кроме того, в 2024 году единственная в стране государственная клиника расстройств пищевого поведения отметила пятилетний юбилей. Здесь пациенты получают весь комплекс медико-психологического лечения, включая диагностическую, лечебную и психосоциальную помощь, необходимую для нормализации питания, восстановления здорового психического состояния и профилактики рецидивов.

Также для больных в особо тяжелом состоянии работает круглосуточный стационар. На его базе функционирует научно-клинический исследовательский центр нейропсихиатрии. В 2023 году открыли центр психолого-психотерапевтической помощи участникам СВО.

Ранее Ракова сообщила, что московская система поддержки принятия врачебных решений, которая работает на базе искусственного интеллекта, помогла врачам поставить 14 миллионов предварительных диагнозов. Сейчас ее используют специалисты во всех взрослых поликлиниках Москвы.