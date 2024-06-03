Собянин рассказал, каким будет новый корпус детской больницы святого Владимира

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что в новом корпусе детской городской больницы святого Владимира будут построены большие и светлые атриумы. Об этом мэр написал в своем телеграм-канале.

"Три больших стеклянных атриума в центральной части здания протянутся от первого этажа до самой крыши. Общая площадь остекления – почти как две хоккейные площадки", – поделился он.

По словам мэра, атриумы станут главным украшением здания и дадут ощущение простора. Со 2 по 6 этаж мастера сделают витражи во всю высоту, что увеличит поступление солнечного света в помещения. Кроме того, на этажах будут сделаны открытые переходы через центральный атриум.

Собянин подчеркнул, что новый корпус больницы готов уже наполовину, его открытие планируется в 2025 году. В нем будет расположен экспертный центр по лечению и диагностике детских заболеваний. В здании разместятся девять операционных общехирургического профиля, одна гибридная и пять малых.

Ранее заммэра по вопросам соцразцития Анастасия Ракова сообщила, что в столице в 2025 году при городской клинической больнице появится новый онкоцентр. По ее словам, в Москве формируется медицина будущего, подразумевающая не только обновление инфраструктуры, но и переосмысление пространства медучреждений.

До этого стало известно, что все крупные многопрофильные медучреждения Москвы начали работать по новому стандарту экстренной помощи с начала 2024 года.