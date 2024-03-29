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29 марта, 12:45

Город

"Техно": как работают столичные приложения по улучшению города

"Техно": как работают столичные приложения по улучшению города

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С помощью московских сервисов жители столицы могут сделать город лучше. Например, сообщить о мусоре на улице или сломанном фонаре, а также предложить свои идеи по улучшению города.

Среди городских проектов можно выделить сервис "Активный гражданин". На цифровой платформе регулярно публикуют опросы о предстоящих переменах в городе. За десять лет "Активный гражданин" собрал более 240 миллионов мнений. За участие пользователи получают баллы, которые они могут накапливать и обменивать на полезные товары и услуги на сайте.

А через сервис "Наш город" москвичи могут сообщить о проблемах в столице. Подробнее о том, как работают столичные приложения, – в программе "Техно".

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