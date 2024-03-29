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29 марта, 09:45

Безопасность

Спасатели взяли под усиленный контроль 170 мест зимнего купания и рыбной ловли в Москве

Спасатели взяли под усиленный контроль 170 мест зимнего купания и рыбной ловли в Москве

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В связи с активным таянием льда на столичных водоемах спасатели усилили контроль на 170 местах зимнего купания и рыбалки. Они ежедневно замеряют толщину ледовой корки и патрулируют акватории.

Для безопасной ловли рыбы толщина льда должна быть не менее 20–25 сантиметров. При этом, по словам специалистов, в Москве-реке она составляет от 5 до 15 сантиметров, что небезопасно для выхода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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