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19 марта, 19:10

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"Мой район": горнолыжный кластер. Воробьевы горы

"Мой район": горнолыжный кластер. Воробьевы горы

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Грандиозный проект реконструкции всесезонного спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы", имеющего более чем столетнюю историю, завершился к 2023 году. После завершения работ здесь появились новые трамплины, сноуборд-парк, санная трасса, площадка для керлинга и многое другое. Зимний сезон был насыщен множеством международных спортивных событий топ-уровня.

В программе приняли участие президент Федерации скоростного спуска на коньках РФ Павел Крюков, спортсмен сборной команды России по горнолыжному спорту Олег Фураев, директор по коммуникациям спортивно-развлекательного комплекса "Воробьевы горы" Марьяна Компан.

Подробнее – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район
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