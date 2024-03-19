"Мой район": горнолыжный кластер. Воробьевы горы

Грандиозный проект реконструкции всесезонного спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы", имеющего более чем столетнюю историю, завершился к 2023 году. После завершения работ здесь появились новые трамплины, сноуборд-парк, санная трасса, площадка для керлинга и многое другое. Зимний сезон был насыщен множеством международных спортивных событий топ-уровня.



В программе приняли участие президент Федерации скоростного спуска на коньках РФ Павел Крюков, спортсмен сборной команды России по горнолыжному спорту Олег Фураев, директор по коммуникациям спортивно-развлекательного комплекса "Воробьевы горы" Марьяна Компан.

Подробнее – в программе "Мой район".